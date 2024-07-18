Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:10

В «Спартаке» рассказали, что новостей по Промесу пока нет

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что думает о будущем полузащитника Квинси Промеса в команде.

— Тоже пересматриваю матчи с участием Квинси. Новостей на данный момент нет. Если будут, мы поделимся.

— Приехал ли Николсон?

— Шамар возвращается в Москву. Пока не принимал участия в тренировках. Он возвращается в команду. Дальше тренер с ним поработает и будет ясно, насколько он усиливает или нет команду. В ближайшее время он приедет. К первому туру не будет готов физически, а дальше посмотрим.

16 июля журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что Промес ностальгирует по футбольной жизни.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

2
0
Читайте также
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
В «Спартаке» заявили, что поддерживают связь с Промесом
Форвард «Спартака» Мелешин рассказал, что летом переписывался с Промесом
Журналист De Telegraaf Каптейнс — о Промесе: «Ностальгирует по футбольной жизни»
Промес оставил загадочный пост с тремя эмодзи
Заварзин предположил, сможет ли «Спартак» восполнить потерю Промеса
Деменко подвел итоги карьеры Квинси Промеса в «Спартаке»
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Спартак» снова забрал 12-й номер у болельщиков. Четыре года спустя
«Зенит» — 2024/25: кто остановит сверхмотивированного гегемона?
Защитник «Химок» Терехов заявил, что Талалаев иногда чересчур резко общается
«Спартак» еще не подписал контракт с полузащитником Барко
В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа
Малышев: «Сейчас Соболев в составе «Спартака», предложений не получали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Спартак» еще не подписал контракт с полузащитником Барко

Малышев: «Соболев может остаться в «Спартаке» и приносить пользу команде»