В «Спартаке» рассказали, что ответный ретро-матч против «Зенита» был посвящен Ярцеву

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что ответный ретро-матч с «Зенитом» (2:1) был посвящен Георгию Ярцеву.

«Спартак» ничего не заработал на ретро матче. Мы пошли навстречу РФС. Это матч памяти Георгия Ярцева и возможности проводить двух футболистов — Реброва и Ещенко. Этот матч был респект нашим фанатам и двум великим футболистам, это матч — дань памяти Ярцеву. Было счастье увидеть ветеранов на одном поле. Премии «Спартаку» за победу в ретро матче? Заплатили только красно-белым духом. Я слышал, что «Зенит» щедр на премиальные. Не будем комментировать это, это из дела», — сказал Зеленов.

Ярцев скончался в пятницу, 15 июля в возрасте 74 лет.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели ответный матч легенд. В первой встрече питерцы обыграли красно-белых со счетом 2:0.

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Начало — в 20.00 мск.