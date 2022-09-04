В «Спартаке» рассказали, что ответный ретро-матч против «Зенита» был посвящен Ярцеву

4 сентября, 18:40
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что ответный ретро-матч с «Зенитом» (2:1) был посвящен Георгию Ярцеву.
«Спартак» ничего не заработал на ретро матче. Мы пошли навстречу РФС. Это матч памяти Георгия Ярцева и возможности проводить двух футболистов — Реброва и Ещенко. Этот матч был респект нашим фанатам и двум великим футболистам, это матч — дань памяти Ярцеву. Было счастье увидеть ветеранов на одном поле. Премии «Спартаку» за победу в ретро матче? Заплатили только красно-белым духом. Я слышал, что «Зенит» щедр на премиальные. Не будем комментировать это, это из дела», — сказал Зеленов.
Ярцев скончался в пятницу, 15 июля в возрасте 74 лет.
Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.
2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели ответный матч легенд. В первой встрече питерцы обыграли красно-белых со счетом 2:0.