Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:25

В «Спартаке» рассказали, как клуб будет помогать со съемками фильма про Черенкова

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб будет помогать со съемками фильма про легендарного полузащитника красно-белых Федора Черенкова.

«Для меня это больше душевная история. Илья Казаков рассказал замысел и масштаб, с которым они планируют подойти к созданию фильма — это не оставило равнодушным. Это правильная, душевная история. Самое малое, что мы можем сделать — предоставить все, что мы можем. Уверен, что выпуск этого фильма — это продолжение истории. Без прошлого не бывает будущего. Мы все хотим построить успешное будущее «Спартака». Для этого мы должны чтить героев. Съемки проводились на территории Сокольников, мы старались оказать всю поддержку. Все, что нужно от нас — мы готовы сделать. Главное — работать с душой и сердцем», — сказал Мележиков.

Федор Черенков — трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он становился вместе с красно-белыми чемпионом России и обладателем Кубка страны. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Вендела сообщил, что футболист уехал в отпуск

Романцев: «Стычка Соболева и Роши подошла бы дворовому футболу»