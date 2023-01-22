В «Спартаке» рассказали, когда Мозес присоединится к команде

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда полузащитник Виктор Мозес прибудет в расположение команды.
— Когда вернется Виктор Мозес?
— Мы ждем его ко второму сбору. Он должен присоединиться к команде в Абу-Даби и будет продолжать восстановление здесь.
Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропускает первый сбор.
Вторая часть сборов «Спартака» пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования