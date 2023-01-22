В «Спартаке» рассказали, когда Мозес присоединится к команде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда полузащитник Виктор Мозес прибудет в расположение команды.

— Когда вернется Виктор Мозес?

— Мы ждем его ко второму сбору. Он должен присоединиться к команде в Абу-Даби и будет продолжать восстановление здесь.

Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропускает первый сбор.

Вторая часть сборов «Спартака» пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.