В «Спартаке» рассказали, когда новички команды смогут оформить Fan ID

Сегодня, 17:07
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда новички команды могут оформить Fan ID для выступления в чемпионате России.
Ранее «Спартак» объявил о переходе в команду парагвайца Алексиса Дуарте и португальца Томаша Товареша.
«Получат (Fan ID) так же, как это сделали остальные — по отработанной схеме и в необходимые сроки», — сообщил Зеленов «РБ Спорт».
Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования