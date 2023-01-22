В «Спартаке» рассказали, когда новые футболисты присоединятся к команде

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда новые футболисты присоединятся к команде.
— Когда новички присоединятся к команде?
— Очень скоро ждем новичков здесь в Дубае в расположении команды.
Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».
Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования