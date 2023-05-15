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15 мая, 19:35

В «Спартаке» рассказали, когда представят билетную программу на сезон-2023/24

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Болельщики «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал, когда клуб планирует представить билетную программу на новый сезон.

— По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки, — сказал Мележиков.

Накануне Мележиков сообщил, что ряд ВИП-лож в новом сезоне подорожает. По словам гендиректора, это не означает желания повысить доход за счет самых обеспеченных болельщиков.

— Наш приоритет — не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом. У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона, — добавил функционер.

После 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo; на&nbsp;трибунах стадиона. «Рассчитываем выйти в лидеры по посещаемости в Москве». Мележиков — о задачах «Спартака» на новый сезон

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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