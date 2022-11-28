В «Спартаке» рассказали, кто придет на КДК по итогам драки в матче с «Зенитом»

В пресс-службе московского «Спартака» сообщили, кто от клуба планирует посетить заседание КДК РФС по итогам потасовки в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«На заседание КДК от нашего клуба приглашены Александр Соболев, Шамар Николсон, Александр Селихов, Владимир Слишкович, а так же переводчик для разговора с Шамаром. Вживую, вероятнее всего, сможет присутствовать только Соболев. Остальных планируется выслушать по видеосвязи», — сообщили в пресс-службе.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).