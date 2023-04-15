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Сегодня, 18:47

В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Кофрие

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о будущем хавбека команды Алекса Крала и защитника Максимилиано Кофрие.

«Они игроки аренды. Они должны вернуться. Заинтересован ли в этом клуб? Мы заинтересованы в том, чтобы игрокам было комфортно. Возвращаться они не горят желанием», — сказал Мележиков «СЭ».

Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году. Он побывал в аренде в «Вест Хэме», а в июле 2022-го футболист перешел на правах аренды в «Шальке» до конца текущего сезона. За немецкую команду полузащитник сыграл 24 матча и отметился результативной передачей.

Соглашение Крала с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года.

Кофрие перешел в аренду в «Клермон» в августе 2022 года и провел за французскую команду 18 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Контракт бельгийца со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.

Алекс Крал
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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