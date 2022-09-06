В «Спартаке» сообщили, что Мартинс выбыл до конца года из-за травмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выбыл на продолжительное время из-за травмы.

«Полузащитник Кристофер Мартинс прошел дообследование. К сожалению, у него выявлено серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — 3 месяца», — заявил Зеленов.

25-летний хавбек получил травму в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

В этом сезоне футболист принял участие в восьми матчах РПЛ, забил один мяч и отдал две голевые передачи.