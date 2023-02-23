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Сегодня, 11:57

В «Спартаке» рассказали о ходе дела по взысканию задолженности с «Вест Хэма»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что английский «Вест Хэм» отказался решать посредством медиации вопрос о взыскании с него московским клубом задолженности из-за невыплаты части суммы за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.

«Нам предложили перейти в медиацию, «Вест Хэм» отказался, соответственно дальше ждем решения ФИФА. Когда? Не знаю, все зависит от ФИФА», — приводит слова Мележикова ТАСС.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. 16 сентября Мележиков сообщил, что «Спартак» обратился в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

Кралу 24 года, он перешел в «Спартак» в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал 6 голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы «Теплице» и «Славия». В июле 2022 года чешский полузащитник заключил соглашение до конца сезона-2022/23 с немецким «Шальке».

Источник: https://tass.ru/sport/17125415
Алекс Крал
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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