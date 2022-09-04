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4 сентября, 18:47

В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления Мозеса от травмы ахилла

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления полузащитника Виктора Мозеса от травмы ахиллова сухожилия.

Нигериец получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.

— Как дела у Мозеса?

— У него все хорошо. Травма очень серьезная. Думаю, это понимают все. Он будет восстанавливаться еще долгое время. Пока он не в России.

В сезоне-2022/23 31-летний Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
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