В «Спартаке» рассказали о компенсации за сорванный матч против «Левски»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о компенсации за сорванный товарищеский матч против «Левски».
— Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?
— Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.
— С «Ботевом» пока ничего не угрожает?
— Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу.
Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике от болельщиков и приняла решение отказаться от товарищеских игр против «Спартака» и «Урала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования