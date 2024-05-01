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Сегодня, 21:52

Спортдир «Спартака» Амарал: «Невозможно заменить Промеса, если он не вернется»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как проходит поиск замены для форварда Квинси Промеса, который находится в тюрьме в ОАЭ.

«Реально ли привести замену Промесу? Невозможно заменить Квинси, если он не вернется. Но мы работаем на рынке, изучаем варианты. Разрыв контракта с Промесом? Ничего не могу сказать, потому что юристы занимаются его делом», — сказал Амарал.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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