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Сегодня, 17:14

В «Спартаке» рассказали о привлечении молодых игроков к январским сборам основной команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ближайших планах команды.

«Спартак» выходит из отпуска 10 января. В ближайшее время тренерский штаб прилетит в Москву. Оправились ли Мозес и Мартинс от травм? Состояние здоровья игроков будет оцениваться врачами по результатам углубленного медицинского обследования. «Спартак» всегда привлекает к сборам молодых игроков. Кто конкретно отправится с командой на сбор сейчас — решит тренер по результатам УМО. Изменений в расписании товарищеских матчей пока нет", — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

11 и 12 января футболисты «Спартака» пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор «красно-белых» пройдет в турецком Белеке.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-rasskazali-o-privlechenii-molodykh-igrokov-k-yanvarskim-sboram-osnovnoi-komandy-218623/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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