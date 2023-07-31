В «Спартаке» рассказали о самочувствии Медины и Зиньковского

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника Хесуса Медины.

— Медина в заявке. Посмотрим, выпустят ли его на поле. Процесс восстановления кропотливый, недолгий. Спешить не надо. Хорошо, что уже прогресс есть.

— А что с ним было?

— У него было небольшое повреждение, насколько я понимаю. Тренер говорил — вроде, икроножной мышцы. Главное, что он восстановился и сейчас уже в заявке.

— Как чувствует себя Зиньковский?

— Да, удар был болезненный. Чувствует себя, слава богу, хорошо. Тоже в заявке, но вы сами видели эпизод. Матч был недавно. После такого восстановиться сложно, но Антон молодец. Слава богу, нет какой-то серьезной травмы.