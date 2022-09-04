В «Спартаке» рассказали о ситуации с круглым столом по теме Fan ID

4 сентября, 12:08
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о проведении круглого стола по теме Fan ID.
«Дата круглого стола еще не определена. Пришло приглашение на это мероприятие. Ждем дату проведения, ее пока нет», — сказал Мележиков «СЭ».
С нового сезона РПЛ на пяти стадионах страны ввели систему Fan ID: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.
Лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.