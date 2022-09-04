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4 сентября, 12:08

В «Спартаке» рассказали о ситуации с круглым столом по теме Fan ID

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о проведении круглого стола по теме Fan ID.

«Дата круглого стола еще не определена. Пришло приглашение на это мероприятие. Ждем дату проведения, ее пока нет», — сказал Мележиков «СЭ».

С нового сезона РПЛ на пяти стадионах страны ввели систему Fan ID: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

Лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

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