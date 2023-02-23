В «Спартаке» рассказали о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом

Сегодня, 17:25
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес хочет получить российское гражданство.
— Какова ситуация с Промесом — позволят ли личные обстоятельства отвлекаться на путешествия по России и участвовать в матчах «Спартака» в регионах?
— Позволят, — приводит «РБ Спорт» слова Зеленова.
— Малком и Клаудиньо вот-вот получат российский паспорт. Как дела с документами у Квинси?
— Это личное дело гражданина Квинси Промеса. Захочет он получить паспорт — есть процедура.
— Клуб помогает?
— Клуб может морально поддержать.
Футболист пропустил три тренировочных сбора команды, он занимался по индивидуальной программе в Москве.
В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.