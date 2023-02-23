0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

В «Спартаке» рассказали о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес хочет получить российское гражданство.

— Какова ситуация с Промесом — позволят ли личные обстоятельства отвлекаться на путешествия по России и участвовать в матчах «Спартака» в регионах?

— Позволят, — приводит «РБ Спорт» слова Зеленова.

— Малком и Клаудиньо вот-вот получат российский паспорт. Как дела с документами у Квинси?

— Это личное дело гражданина Квинси Промеса. Захочет он получить паспорт — есть процедура.

— Клуб помогает?

— Клуб может морально поддержать.

Футболист пропустил три тренировочных сбора команды, он занимался по индивидуальной программе в Москве.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-spartake-rasskazali-o-situatsii-s-promesom/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Селюк считает, что РФС должен обратить внимание на суммы комиссионных выплат агентам за трансферы
Антон Бобер: «Крылья Советов» независимы от отдельных игроков»
Кади Боржес согласился со словами Мусаева о том, что он был лучшим футболистом в Азербайджане
Газзаев назвал нереальным возможный вылет «Локомотива» из РПЛ: «Это будет какое-то безумие!»
Дивеев: «Есть желание остаться в ЦСКА»
Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Бобер о сыне Иване: «По позиции можно сравнить его с Пиняевым, но это немного разные игроки»

Газзаев назвал нереальным возможный вылет «Локомотива» из РПЛ: «Это будет какое-то безумие!»