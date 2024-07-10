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Сегодня, 14:10

В «Спартаке» рассказали о ситуации с переходом Барко из «Ривер Плейт»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист «Ривер Плейт» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Getty Images
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко.

— Финансовая поддержка от наших акционеров, безусловно, есть. Трансферный бюджет есть, но цифру, которую назвал Герман Ткаченко, я не подтверждаю.

— Барко — единственный трансфер на вход?

— Трансфер Барко не состоялся. На данный момент не могу сказать на 100 процентов, что он состоится. Без комментариев. Он был у нас в списке, мы его смотрели. Но на данный момент ничего не подписано. Мы также заинтересованы в усилении некоторых других позиций, но на данный момент, к сожалению, никаких фамилий или конкретной информации не могу назвать. Какие позиции? В первую очередь усиление атакующего потенциала.

Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года. Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет 9 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Эсекьель Барко
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