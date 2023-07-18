Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:28

Генеральный директор «Спартака» Малышев: «Эраковича украли? Я бы воздержался от таких оценок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» перехватил у красно-белых трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Эраковича украли? Я бы воздержался от таких оценок. Мы «Спартак» — мы хотим, чтобы у нас играли. Много факторов сыграло свою роль. Обязательства перед «Газпромом»? Я их не видел. Думаю, что трансфера Эраковича в «Спартак» не будет. Детали переговоров я не хочу озвучивать.

Не допускаю в ближайшее время 10 легионеров в старте «Спартака». У нас другая стратегия — российский костяк, усиленный легионерами, конечно», — сказал Малышев.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. 16 июля издание Mozzartsport сообщило, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», за которую выступает футболист, есть соглашение, по которому петербургский клуб может в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Страхиня Эракович
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике
СМИ сообщили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Председатель совета директоров «Спартака» Матыцын: «Задачи сами высокие. И чемпионство, и кубок»
«Спартак» против «Нефтчи»: мощная игра перед стартом сезона, удачный дебют Бонгонды
Мостовой объяснил, почему Фернандеса заслуженно критикуют после перехода в «Зенит»
Агент Чавеса подтвердил наличие принципиальной договоренности с «Динамо» по трансферу игрока
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переходе Эраковича в «Зенит»
Медина пропустит матч с «Нефтчи» из-за небольшого повреждения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес выразил надежду на возвращение болельщиков «Спартака» на трибуны

Малышев: «Если ЦСКА предложит много денег за лидера «Спартака»? Мы откажемся от такой сделки»