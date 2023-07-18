Генеральный директор «Спартака» Малышев: «Эраковича украли? Я бы воздержался от таких оценок»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» перехватил у красно-белых трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Эраковича украли? Я бы воздержался от таких оценок. Мы «Спартак» — мы хотим, чтобы у нас играли. Много факторов сыграло свою роль. Обязательства перед «Газпромом»? Я их не видел. Думаю, что трансфера Эраковича в «Спартак» не будет. Детали переговоров я не хочу озвучивать.

Не допускаю в ближайшее время 10 легионеров в старте «Спартака». У нас другая стратегия — российский костяк, усиленный легионерами, конечно», — сказал Малышев.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе Эраковича. 16 июля издание Mozzartsport сообщило, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», за которую выступает футболист, есть соглашение, по которому петербургский клуб может в любой момент повторить любое предложение по Эраковичу.

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