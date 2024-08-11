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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:55

В «Спартаке» рассказали о состоянии Чернова и Зобнина перед матчем с «Ахматом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о состоянии защитника Никиты Чернова и хавбека Романа Зобнина.

— Чернов получил повреждение в прошлом матче, Зобнин продолжает восстановление, — сказал Зеленов.

Сообщалось, что нападающий Александр Соболев, защитники Алексис Дуарте и Чернов, полузащитник Зобнин не приехали с командой на матч 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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