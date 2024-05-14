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Сегодня, 20:00

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Бабича

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника красно-белых Срджана Бабича.

Ранее «СЭ» сообщил, что 28-летний серб выбыл до конца сезона-2023/24 и может пропустить Евро-2024 из-за травмы, полученной на 11-й минуте матча первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0), который прошел 1 мая.

«Медицинский штаб внимательно следит за ходом восстановления Бабича. Мы регулярно информируем, если он не прибывает на какую-то игру. Он продолжает восстановление. Но точных сроков мы не называем. Мы можем только надеяться, что он вернется в строй как можно скорее», — сказал Зеленов.

После матча с «Динамо» Бабич пропустил игры РПЛ против «Пари НН» (0:0) и «Краснодара» (1:0). Футболист не полетел вместе со «Спартаком» в Калининград на финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики», который состоится во вторник, 14 мая.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 3 гола в 23 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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