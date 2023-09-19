В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова от травмы

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления полузащитника Руслана Литвинова.

После матча за сборную России против Катара (1:1) 22-летний футболист пропустил игру красно-белых против «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что игрок получил травму еще до отъезда в сборную, но он все равно принял участие в матче национальной команды.

— Мы бы хотели эту тему закрыть и не продолжать полемику. Все сказали после предыдущего матча. У каждого своя правда. Мы эту тему закрыли. Литвинов сейчас работает индивидуально. Решение об участии в матче против «Динамо» будет принимать совместно тренерский и медицинский штаб.

Во вторник, 19 сентября «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Руслан Литвинов не отправился вместе с командой в Нижний Новгород и не попал в заявку на игру.