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Сегодня, 16:13

В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова от травмы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления полузащитника Руслана Литвинова.

После матча за сборную России против Катара (1:1) 22-летний футболист пропустил игру красно-белых против «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что игрок получил травму еще до отъезда в сборную, но он все равно принял участие в матче национальной команды.

— Мы бы хотели эту тему закрыть и не продолжать полемику. Все сказали после предыдущего матча. У каждого своя правда. Мы эту тему закрыли. Литвинов сейчас работает индивидуально. Решение об участии в матче против «Динамо» будет принимать совместно тренерский и медицинский штаб.

Во вторник, 19 сентября «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Руслан Литвинов не отправился вместе с командой в Нижний Новгород и не попал в заявку на игру.

Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
8
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4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
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 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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