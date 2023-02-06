В «Спартаке» рассказали о сроках возвращения игроков в общую группу

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказали о сроках возвращения игроков в общую группу.

— Часть игроков не участвовали на товарищеском турнире. Также они в полном объеме не принимают участие и в тренировках. Как обстоят дела с повреждениями и травмами в команде?

— Продолжаем подготовку, динамика восстановления позитивная. У футболистов, которые восстанавливались после тяжелых травм, постепенно нагрузки возрастают. Кристофер Мартинс ближе к окончательному восстановлению, чем Мозес. По обоим футболистам врачи строят осторожные, но оптимистичные прогнозы. По Умярову то же самое могу сказать. Никакой спешки не нужно. Мы много раз говорили, что этот турнир — это этап подготовки, это не турнир, ради которого строиться подготовка, это инструмент этой подготовки. Всему свое время.

— Можно утверждать, что Умярова, Мартинса и Мозеса мы на этом турнире не увидим?

— Давайте посмотрим. Сегодня матч, 10-го числа будет матч. Рисковать лишний раз, чтобы поскорее игрок появился на поле, никто не будет. Если тренеры посчитают кого-то выпустить на определенное время, то это произойдет.