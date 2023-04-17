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Сегодня, 14:50

В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса и Промеса

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о ходе восстановления 32-летнего полузащитника Виктора Мозеса и 31-летнего флангового форварда Квинси Промеса.

— В состоянии обоих футболистов наблюдается положительная динамика, — отметил Зеленов.

Напомним, что нигериец, полгода восстанавливавшийся от травмы ахилла, этой весной дважды выходил на замену в матчах РПЛ с «Ахматом» (0:0) и Кубка с «Уралом» (1:2), но перед встречей 22-го тура чемпионата с «Динамо» (3:3) почувствовал недомогание и не попал в заявку. Игру 23-го тура с «Торпедо» (2:1) хавбек также пропустил.

Голландец же, появившись на поле сразу после перерыва в матче с грозненцами, был заменен уже через 8 минут из-за повреждения икроножной мышцы. Против бело-голубых и автозаводцев он не выступал.

Виктор Мозес
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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