В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после травмы

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.
Нигериец получил повреждение 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.
«Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации, — цитирует Зеленова ТАСС. — Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле».
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 14 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования