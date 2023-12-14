В «Спартаке» рассказали о восстановлении защитника Тавареша

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о ходе восстановления защитника Томаша Тавареша.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.

«Восстановление Тавареша проходит хорошо. Про заключительный этап восстановления говорить рано, но мы полагаем, что на сборах он получит полноценную нагрузку», — сказал Зеленов «СЭ».

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.