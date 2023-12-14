Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:21

В «Спартаке» рассказали о восстановлении защитника Тавареша

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о ходе восстановления защитника Томаша Тавареша.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.

«Восстановление Тавареша проходит хорошо. Про заключительный этап восстановления говорить рано, но мы полагаем, что на сборах он получит полноценную нагрузку», — сказал Зеленов «СЭ».

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Томаш Тавареш
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
В парламенте Словакии назвали вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО красной линией для РФ
Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»
Мележиков объяснил, в каком случае «Спартак» мог бы лидировать в РПЛ
Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены
Агент Джикии — о продлении контракта со «Спартаком»: «Полная тишина, никаких переговоров»
Источник: «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе Ренана
Председатель совдира «Пари НН» — об интересе «Нанта» к Севикяну: «С нами связались и спросили условия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Джикии — о продлении контракта со «Спартаком»: «Полная тишина, никаких переговоров»

Евсиков рассказал об отношении тренеров к алкоголю в начале 2000-х