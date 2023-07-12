В «Спартаке» рассказали о возможном переименовании стадиона

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с возможным переименованием стадиона команды.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в конце года стадион «Спартака» может сменить название на «Лукойл Арена».

— Появилась новость про возможное переименование стадиона с упоминанием «Лукойла». Возможно ли это?

— Не совсем конкретный термин, это не переименование. У нас есть действующий контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Насколько я знаю, он истекает в конце 2023-го года. Решение о том, будет ли нейминг продан еще кому-то, или стадион останется «Лукойл Ареной», окончательно не принято. Рассматриваются варианты.

— То есть есть возможность, что контракт с «Открытием» будет продлен?

— Не могу сейчас точно сказать. Как только будет принято решение, мы сможем объявить. На данный момент есть вероятность, что нейминг будет с кем-то еще, или останется название «Лукойл Арена».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.