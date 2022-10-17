В «Спартаке» рассказали об отсутствии переговоров с City Football Group

Сегодня, 01:23
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров с City Football Group.
— Летом вы говорили о личных контактах с City Football Group. Они сохраняются в каком-то виде?
— Нет.
— Даже на уровне личных вопросов?
— Нет.
— Вы верите в то, что когда-нибудь еще появится интерес со стороны заграничных инвесторов?
— Поживем-увидим.
В декабре 2021 года сообщалось, что City Football Group интересовался покупкой «Спартака». В 2022-м для проводили аудит московского клуба холдинга, который владеет «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Жироной», «Палермо» и другими клубами.