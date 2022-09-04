Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 18:36

В «Спартаке» рассказали, почему не было видеороликов перед матчем с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, почему не было видеороликов перед матчем с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ.

— Почему не было видеороликов перед матчем? Важный матч, зачем заниматься повторением? Мы любим удивлять аудиторию. К любому шагу со стороны «Спартака» повышенное внимание. Давайте по спокойнее. Все внимание на матч.

— Ваше празднование в Воронеже разошлось по сети.

— Главное, что вам понравилось. Мне потом пришло много разных комментариев.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нападающий Бальде попал в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом»

Масалитин: «Пенальти на Мойзесе был, следовало удалять Бейла»