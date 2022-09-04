В «Спартаке» рассказали, почему не было видеороликов перед матчем с «Зенитом»

4 сентября, 18:36
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, почему не было видеороликов перед матчем с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ.
— Почему не было видеороликов перед матчем? Важный матч, зачем заниматься повторением? Мы любим удивлять аудиторию. К любому шагу со стороны «Спартака» повышенное внимание. Давайте по спокойнее. Все внимание на матч.
— Ваше празднование в Воронеже разошлось по сети.
— Главное, что вам понравилось. Мне потом пришло много разных комментариев.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск).