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Сегодня, 18:32

В «Спартаке» рассказали, почему Николсона нет в заявке на игру против «Балтики»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему нападающий Шамар Николсон не попал в заявку на игру второго тура чемпионата России-2023/24 против «Балтики».

— Что с Шамаром?

— Он только недавно вернулся, — ответил Зеленов. — Он должен пройти подготовку, прежде чем приступить к полноценным тренировкам и войти в заявку.

Николсон еще ни разу не попадал в заявку «Спартака» на официальные матчи в сезоне-2023/24. В июле форвард принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, на котором занял третье место вместе со сборной Ямайки.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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