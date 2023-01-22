В «Спартаке» рассказали, почему Селихов отсутствовал в заявке на товарищеский матч против АГМК

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против АГМК (3:1).
— «Спартак» провел первый матч, победил. Какие у вас эмоции?
— Любая победа — всегда радость, даже если это победа на сборах, приятные эмоции. Понятно, что это не главная цель. Главная — хорошо подготовиться ко второй части сезона.
— Александра Селихова сегодня не было в заявке...
— У Селихова небольшое недомогание. Думаю, что скоро он вернется в общую группу. Такое бывает.
Ранее «Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.
В составе красно-белых отличились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев. Для Бальде это первый гол за московский клуб.
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