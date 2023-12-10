В «Спартаке» рассказали подробности совместного ужина руководства клуба с игроками

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» рассказал подробности встречи руководства и футболистов клуба.

По информации Metaratings.ru, 5 декабря «Спартак» организовал совместный ужин игроков основного состава команды, руководства клуба, тренерского штаба и совета директоров.

«Был ужин, в котором участвовали футболисты, персонал, люди из офиса. Можно сказать, что это был обычный предновогодний ужин, потому что после последнего матча футболисты разъедутся. Никакие итоги на нем не подводились. Неформальная встреча команды и клуба», — сказал Зеленов «СЭ».

9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.