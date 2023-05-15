В «Спартаке» рассказали, за счет чего планируют выйти в лидеры Москвы по посещаемости

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» поделился планами по увеличению средней посещаемости домашних матчей. По его словам, в следующем сезоне «Спартак» должен стать лидером столицы по этому показателю. В данный момент красно-белые по средней посещаемости в 2023 году уступают «Динамо».

— Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ. Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории. К слову, некоторые результаты видим уже сейчас — предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика, — сказал Мележиков.

Средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в 2023 году составляет 6795 человек, «Динамо» — 7208. В 28-м туре красно-белые проведут предпоследний домашний матч сезона против ЦСКА.