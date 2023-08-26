В «Спартаке» рассказали, завершена ли трансферная кампания клуба: «Основные задачи мы закрыли»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, завершена ли трансферная кампания красно-белых.

«Трансферное окно формально еще открыто. Но основные задачи мы закрыли», — сказал Малышев.

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили нападающий Тео Бонгонда, полузащитник Хесус Медина, а также защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич.