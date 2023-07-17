В «Спартаке» сменился глава службы безопасности

В «Спартаке» поменялся руководитель службы безопасности, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, пост главы службы безопасности московского клуба покинул Сергей Беседин. Данную должность может занять генерал из одного из городов Сибири.

Ранее в «Спартаке» сменился генеральный директор. После ухода Евгения Мележикова пост занял Олег Малышев.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.