Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:44

В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль уже приступил к работе, а легионеры вернутся согласно графику

Алина Савинова
Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уже приступил к работе после отпуска.

«Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику. Исключение — травмированный Тавареш и Николсон, который был вызван в сборную Ямайки», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон-2023/24 стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-rasskazali-chto-abaskal-uzhe-pristupil-k-rabote-a-legionery-vernutsya-soglasno-grafiku-261514/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Форвард «Оренбурга» Воробьев назвал большим плюсом отсутствие языкового барьера с Ярошиком
Орлов сравнил календарь «Зенита» и «Спартака»
«По точности пасов Ду Кейрос — это уровень Витселя!» Орлов — о календаре «Зенита» и «Спартака», Малкоме и Аршавине
Полоза зовет в Турцию клуб Оздоева. Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити». Осимхен интересен клубам АПЛ
Источник: Главчич и Долгов покинули «Химки»
Федотов прокомментировал зимние вбросы о его возможной отставке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов хотел бы возвращения Фернандеса в ЦСКА

Федотов — о словах Заремы: «Когда тебя безосновательно называют провокатором, это хорошо. Значит, боятся!»