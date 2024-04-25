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Сегодня, 19:08

В «Спартаке» сообщили, что Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА

Виктор Мозес и Георгий Джикия.
Фото ФК «Спартак»
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, кто из игроков клуба не сможет принять участие в перенесенном матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА.

Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы», — сказал Зеленов журналистам.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Виктор Мозес
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Зеленов
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