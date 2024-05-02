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Сегодня, 18:26

В «Спартаке» сообщили, что Джикия восстановился после травмы и готовится к игре с «Пари НН»

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник клуба Срджан Бабич пропустит матча 27-го тура РПЛ из-за повреждения.

«Бабич получил повреждение в матче с «Динамо», ближайший матч он пропустит. Георгий Джикия в свою очередь восстановился и готовится к игре с «Пари НН», — сказал Зеленов.

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в воскресенье, 5 мая. Матч пройдет в Нижнем Новгороде.

Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. «Пари НН» находится на 11-й строчке с 28 баллами.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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