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Сегодня, 14:06

В «Спартаке» сообщили, что по графику получают платежи от «Эльче» за трансфер Понсе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб по графику получает расчет от «Эльче» за трансфер 26-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

«С «Эльче» проблем нет. Платежи проводятся по графику», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

Форвард перешел в испанскую команду в январе 2022 года на правах аренды. «Эльче» должен был окончательно выкупить трансфер Понсе у «Спартака» в середине 2022 года за 4 миллиона евро по версии Transfermarkt.

Понсе выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. На счету нападающего 73 матча, 25 голов и 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-soobshili-chto-po-grafiku-poluchayut-platezhi-ot-elche-za-transfer-ponse-253004/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Эльче
Дмитрий Зеленов
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