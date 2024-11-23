В «Спартаке» сообщили, что службы стадиона принимают все меры для подготовки поля к матчу с «Локомотивом»

Сегодня, 12:25
В пресс-службе «Спартака» рассказали «СЭ» о подготовке поля «Лукойл Арены» к матчу 16-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Решение о том, проводится матч или нет, традиционно принимает арбитр. Наши службы принимают все меры, чтобы поле было готово к игре», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)