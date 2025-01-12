В «Спартаке» сообщили, что у игроков команды нет проблем с лишним весом

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал есть ли у игроков красно-белых проблемы с лишним весом.

— С процентом жировой ни у кого нет проблем?

— Будем анализировать данные. Ребята все молодцы, выполняли программу. Все вернулись в очень хорошем состоянии.

— Что с Виллианом Жозе? В первой части сезона были разговоры о лишнем весе.

— Сейчас наверное скажу так, что будем более четко, более структурировано подходить к каждому результату игроков. Как получим данные, будем давать ответ касаемо каждого игрока.