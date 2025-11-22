Видео
Сегодня, 15:40

В «Спартаке» сообщили о травмах Бонгонды, Гарсии и Зорина

Алина Савинова
Ливай Гарсия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Спартаке» объяснили отсутствие полузащитников Тео Бонгонды, Даниила Зорина и нападающего Ливая Гарсии в составе команды на матч 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

Дерби пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.45 по местному времени.

«Бонгонда и Гарсия восстанавливаются после повреждений, полученных в сборных. Также травмирован Зорин, который работает по индивидуальной программе», — заявил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» набрал 25 очков за 15 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

