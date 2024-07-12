В «Спартаке» сообщили об обращениях российских клубов за покупкой игроков команды

Сегодня, 10:35
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил «СЭ» на вопрос об обращении российских клубов за приобретением нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
— Есть ли у Угальде отступные?
— Не раскрываем деталей контракта Угальде.
— Обращались ли российские клубы за все это время за приобретением Угальде?
— Нет, по некоторым другим игрокам — да.
22-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024. Форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Контракт Угальде со «Спартаком» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.