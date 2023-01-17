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Сегодня, 16:50

В «Спартаке» уверены, что клуб успеет выполнить требования МВД для максимальной посещаемости в 2023 году

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» выразил уверенность, что клуб успеет установить СКУД согласно требованиям МВД для максимальной вместимости «Открытии Банк Арены» на домашних матчах в 2023 году.

— Успеет ли клуб установить СКУД необходимого образца для повышения максимальной вместимости стадиона в 2023 году?

— Успеет. Уже идет тестирование системы. До возобновления сезона все необходимые работы будут завершены.

В начале 2022 года стало известно, что стадион «Открытие Банк Арена» не в полной мере соответствует требованиям приказа МВД номер 1092. Максимальная вместимость стадиона на домашних матчах клуба составляла 15 тысяч зрителей

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
4
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