В «Спартаке» вновь могут ввести должность исполнительного директора

В «Спартаке» в ближайшее время может произойти изменение штатного расписания и вновь появиться должность исполнительного директора, сообщает Sport24.

20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.