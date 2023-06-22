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Сегодня, 14:23

В «Спартаке» вновь могут ввести должность исполнительного директора

Алина Савинова
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В «Спартаке» в ближайшее время может произойти изменение штатного расписания и вновь появиться должность исполнительного директора, сообщает Sport24.

20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-22-v-spartake-mozhet-vnov-poyavitsya-dolzhnost-ispolnitelnogo-direktora
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ФК Спартак (Москва)
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