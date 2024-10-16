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Сегодня, 10:49

В «Спартаке» ввели потолок зарплат при переговорах с потенциальными новичками

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ввел в клубе потолок зарплат при ведении переговоров с потенциальными новичками команды.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год», — приводит слова Амарала «Чемпионат».

В минувшее трансферное окно самым дорогим приобретением «Спартака» стал аргентинский хавбек Эсекьель Барко, перешедший из «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.

После 11 туров РПЛ команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 19 очками. В ближайшем матче красно-белые сыграют дома с лидером нынешнего сезона «Краснодаром». Игра состоится 19 октября на «Лукойл Арене» в Москве.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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