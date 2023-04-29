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Сегодня, 19:10

В «Спартаке» высказались о будущем Рыбуса в команде

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья игроков команды Даниила Хлусевича и Виктора Мозеса.

— Хлусевич и Мозес в составе. Все восстановились?

— Да, все восстановились. Об этом говорил тренер. Хлусевич, может, чуть дальше от остальных. Но тоже вот-вот должен быть в полной боевой готовности. Посмотрим. Кто сколько сыграет, решение примет тренерский штаб.

— Было много слухов вокруг Рыбуса. Что можете сказать о его будущем?

— Он игрок «Спартака». Слухи мы не комментируем. Что касается будущего, давайте дождемся летнего трансферного окна. Переговоры о контракте? Мы детали контактов и слухи не комментируем.

Виктор Мозес
Даниил Хлусевич
Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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