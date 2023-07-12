В «Спартаке» высказались о переговорах по новому контракту Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с продлением контракта защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Мы на Георгия очень рассчитываем. Он наш капитан и лидер обороны. Мы надеемся, что он очень нам поможет. Что касается взаимоотношений с агентом, на данный момент не могу ничего нового сказать. Безусловно, в нужный момент мы проведем переговоры. На данный момент пока никаких деталей контракта, условий продления я не хотел бы выдать. Это коммерческие отношения. Как только пройдут переговоры, мы сразу вам обо всем расскажем», — сказал Малышев.

Действующий контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» истекает летом следующего года. В прошедшем сезоне Джикия провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.