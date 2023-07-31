Зеленов: «Перенос матча с «Уралом»? Нам ответили, что ничего нельзя изменить»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о переносе матча 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Перенос матча с «Уралом»? Вы видели комментарий президента «Урала» Григория Иванова. Мы действительно контактировали с коллегами из РФС по поводу календаря. В целом есть вопросы по календарю, он довольно плотный. Нам ответили, что ничего нельзя изменить. Ничего здесь не поделать», — сказал Зеленов.

Ранее в «Урале» заявили, что не отказывали «Спартаку» в переносе матча.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет в пятницу, 11 августа. Начало встречи — 18.00 мск.